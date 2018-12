(ANSA) – ROMA, 9 DIC – “Io sono favorevole al miglioramento della tecnologia, ma deve rimanere nell’ambito dell’Aia il fatto di gestire questo strumento. Miglioriamo l’applicazione anche sotto il profilo delle regole e delle procedure ma lasciamolo fare agli arbitri in attività”. A dirlo è il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenuto alla trasmissione ‘La giostra del gol’ su Rai Italia, bocciando l’idea che a gestire l’assistenza video in campo siano gli ex arbitri. “Concentrarci soprattutto sugli aspetti positivi, anche se le polemiche non mancheranno mai perché sono il pane quotidiano del calcio italiano”, ha aggiunto. Gli arbitri sono stati anche oggetto dell’attenzione della nuova governance riguardo l’inasprimento delle pene per chi si macchia di violenza nei loro confronti: “E’ stato un atto di emergenza – ha sottolineato Gravina -. Sarebbe stato opportuno adottarlo in tempi precedenti, è stato un atto di civiltà, abbiamo mantenuto le promesse fatte”.