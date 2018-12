(ANSA) – ROMA, 9 DIC – “Abbiamo iniziato la partita con il giusto atteggiamento anche se abbiamo sbagliato molto dalla trequarti in su: mi è piaciuto il Chievo e se continuiamo così la prima vittoria arriverà. Non dobbiamo perdere la testa ma continuare a lavorare e a giocare con coraggio e forza”. Il tecnico dei veronesi, Domenico Di Carlo si accontenta del punto conquistato col Parma. Quindi “ci teniamo comunque questo 1-1 – ha concluso Di Carlo -: le qualità questa squadra le ha, ancora non le ha espresse al cento per cento. Noi abbiamo conquistato tre pareggi ma ad ogni partita miglioriamo. C’è da tanto da lavorare. E se pensiamo a solo noi stessi potremo fare un buon cammino, per ora senza guardare la classifica”.