(ANSA) – UDINE, 9 DIC – “So benissimo che c’è ancora molto da lavorare, anche nella gestione della palla, più fluida e consapevole; non possiamo pretendere tutto e subito”, dice l’allenatore dell’Udinese, Davide Nicola, dopo la prima sconfitta sotto la sue gestione. “L’Atalanta non ha rubato nulla – prosegue -. Sapevamo che è una squadra forte fisicamente e tecnicamente, ma fino al 79′, al palo di Fofana, avevano avuto due occasioni come noi. Dimostra che fino a che siamo ordinati e coordinati siamo competitivi”. Nicola si dice contento anche della prova di D’Alessandro, “fino a che ne ha avuto ha fatto una partita tecnicamente e tatticamente importante”, e del gol ritrovato da Lasagna “per lui e per noi”.