(ANSA) – ROMA, 9 DIC – Il River Plate batte il Boca Juniors nel ‘Superclasico’ di ritorno, disputato sul neutro del Bernabeu. Vittoria in rimonta, la quarta nella Coppa Libertadores, per i ‘Milionarios’, che vanno sotto nel primo tempo regolamentare per effetto della rete di Benedetto; nel secondo tempo regolamentare arriva il pari di Pratto e nei supplementari – dopo l’espulsione di Barrios del Boca – decidono Quintero e Martinez.