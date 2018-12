(ANSA) – MILANO, 10 DIC – “I navigli sono stati chiusi alla fine del secolo scorso, quando le condizioni igieniche non erano più adeguate. Ma la verità è che la chiusura coincide anche con il momento di una rivoluzione industriale. La gente voleva andare in auto. Adesso, non dico che la situazione sia opposta. Ma i centri della città sono alla ricerca di una vivibilità diversa, che prescinda dal traffico selvaggio. È ovvio che tutto questo può avere senso soltanto se fatto con la giusta gradualità”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una intervista alla Stampa, a proposito del progetto di rendere navigabile il capoluogo lombardo. “Per l’inaugurazione della prima parte del progetto – dice anche Sala – potrei essere ancora il sindaco della città, se fra due anni mi verrà confermata la fiducia. Prenderò la decisione a tempo debito. Ma se dovessi decidere oggi non avrei dubbi: mi ricandiderei”.