(ANSA) – PALERMO, 10 DIC – È già finita l’avventura di David Platt nel Palermo e non ci sarà spazio per Maurizio Zamparini nel nuovo assetto del club. A comunicarlo è la Global futures sports&entertainment limited (Gfse Ltd). “Zamparini – si legge sulla nota in inglese – non sarà a nessun titolo coinvolto nella gestione del club e i commenti sulla squadra rilasciati da altre persone dovrebbero essere ignorati, perché rilasciati a nostra insaputa o senza il nostro espresso consenso. La nostra valutazione sulla società e sulle infrastrutture proseguirà durante le prossime settimane, per poterci pronunciare sulle nomine chiave per lo staff amministrativo. Il compito affidato a David Platt – conclude la nota – è stato portato a compimento e David non sarà coinvolto nella fase successiva. Desideriamo pertanto ringraziarlo per il suo contributo”.