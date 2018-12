(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Fischio d’inizio per il III Anno Accademico (2018-2019) del corso di studi in “Scienze Motorie curriculum Calcio”, istituito dall’Università Telematica San Raffaele Roma in collaborazione con l’AIC. “L’esperienza accumulata in questi tre anni di lavoro e l’interesse dimostrato dagli studenti confermano che il lavoro svolto ha saputo coniugare le esigenze accademiche con le aspettative di chi vuole qualificarsi per l’ingresso nel mondo del lavoro” dichiara l’avv. Fabio Poli, Presidente del corso e direttore Organizzativo AIC. “Il patrocinio di Figc, Lega di Serie A, Serie B, Lega PRO, LND, AIA e dell’AIAC – prosegue Poli – conferma il valore formativo di questo percorso che non forma allenatori, ma manager qualificati, a tutti i livelli”.