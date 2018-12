(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Nessun vertice, al momento, è previsto per oggi a Palazzo Chigi sulla manovra. L’agenda delle riunioni sulla legge di bilancio è in continuo divenire ma, a quanto si apprende, nella sede del governo sarebbe prevista per questo pomeriggio solo una riunione tecnica, senza la partecipazione dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La situazione sulla manovra, raccontano fonti di governo, è in stand by in attesa che la trattativa del premier Giuseppe Conte con l’Ue faccia passi avanti decisivi. E la giornata di oggi non vedrà neppure il Consiglio dei ministri chiamato dare l’ok definitivo il decreto semplificazione. Il provvedimento, assicurano fonti di governo, arriverà sul tavolo del Cdm comunque entro questa settimana.