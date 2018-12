(ANSA) NAPOLI, 10 DIC – “Il Napoli meriterebbe il passaggio del turno, noi domani dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni”. Lo ha detto il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della sfida decisiva contro gli azzurri in Champions. “Forse – ha spiegato – l’unica cosa positiva del sorteggio di questo girone era di poter giocare l’ultima partita in casa. Ora faremo di tutto per passare il turno”. Poi sulla gara d’andata, vinta dal Napoli: “Gli azzurri hanno dimostrato una grande voglia di vincere quella gara – ha ricordato -. Domani faremo dei cambiamenti tattici e cercheremo di creare un clima speciale. Conosciamo il Napoli, sappiamo che già con Sarri giocava bene ma ora con Ancelotti ha aggiunto la sua grande esperienza. In estate Carlo mi aveva detto che stava cercando di apportare qualche cambiamento”. Klopp ha risposto a chi gli ricordava della stima espressa nei suoi confronti dal patron De Laurentiis, che gli aveva proposto di venire a Napoli: “Mi è simpatico perchè non ha peli sulla lingua”.