(ANSA) – LONDRA, 10 DIC – La premier britannica Theresa May ha annunciato ai Comuni il rinvio del voto sull’accordo ammettendo che se fosse avvenuto domani la sua intesa sarebbe stata “respinto con ampio margine” allo stato a causa dei dissensi sul tema del backstop. May ha detto ancora che l’obiettivo è ridefinire le condizioni per l’attuazione anche solo teorica del meccanismo del backstop sul confine irlandese, attribuendo un ruolo al Parlamento britannico in modo da dare a questo strumento “legittimità democratica”.