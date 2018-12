(ANSA) – NEW YORK, 10 DIC – Jerome Corsi, scrittore conservatore e teorico della cospirazione, ha fatto causa al procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, accusandolo di averlo ricattato affinchè mentisse su Donald Trump nell’indagine sulle interferenze russe alle presidenziali del 2016. Nella causa, depositata alla Corte distrettuale di Washington, Corsi chiede 350 milioni di dollari di danni. Il 72enne, ex capo del sito InfoWars, accusa l’ufficio di Mueller di aver divulgato illegalmente informazioni segrete del gran giurì che indagava sulle interferenze elettorali russe. E anche di averlo minacciato di mandarlo in prigione se non avesse accettato di testimoniare il falso, dicendo che era servito da collegamento tra il fondatore di WikiLeaks Julian Assange e lo stratega repubblicano Roger Stone, consigliere informale della campagna presidenziale di Trump.