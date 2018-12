(ANSA) – NEW YORK, 10 DIC – Il sud est degli Stati Uniti messo in ginocchio da una tempesta di neve. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, circa duemila voli cancellati e quasi 300mila residenti senza energia elettrica. La tempesta ha colpito Alabama, Tennessee, Georgia ed in particolar modo la Virginia e la Carolina del nord, dove è caduto quasi mezzo metro di neve. Secondo le autorità una persona è morta nella zona di Charlotte, in Carolina del nord, mentre era a bordo della sua auto. La vettura è stata colpita da un ramo caduto da un albero e il conducente ha perso il controllo finendo contro una chiesa.