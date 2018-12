(ANSA) – FIRENZE, 10 DIC – Tutti fuori dalla discoteca dopo che qualcuno aveva diffuso nel locale dello spray al peperoncino. L’episodio, reso noto oggi dai carabinieri, è avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 dicembre scorsi nella discoteca ‘Ikebana’ di San Piero a Sieve (Firenze). Secondo quanto spiegato dai militari, gli avventori hanno lasciato la discoteca per qualche minuto, il tempo di permettere al personale di lasciare le porte aperte e consentire il ricambio dell’aria, poi sono rientrati. Nelle fasi di deflusso, precisano sempre i carabinieri, non c’è stata alcuna criticità”. Sull’episodio sono in corso indagini.