(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Credo che gli attacchi personali siano in assoluto sempre sbagliati, ma quello che trovo inammissibile è il coinvolgimento della famiglia. Certi messaggi vanno condannati in modo inequivocabile, per questo esprimo la mia solidarietà al presidente Preziosi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, condanna in una nota il contenuto della protesta di una parte della tifoseria del Genoa contro la famiglia Preziosi, in particolare la figlia del patron rossoblu, presa di mira in uno striscione nell’ultima giornata di campionato.