ROMA. – Le accuse sono pesanti e prendono di mira “la gestione repressiva del fenomeno migratorio” e “l’erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo”. Nel 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, Amnesty International attacca l’Italia e le scelte del governo giallo-verde che infliggono “ulteriori sofferenze” ai disperati che sono riusciti ad attraversare vivi il Mediterraneo ma non trovano più un porto sicuro sulle nostre coste.

E mentre il papa e Mattarella ricordano rispettivamente le iniquità di un mondo diviso in due tra “opulenza” e “dignità calpestata”, e “l’imperativo etico” della promozione dei diritti umani, nel solco dei grandi principi della Dichiarazione, il rapporto 2018 di Amnesty scatena attacchi e controffensive.

Il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini difende il decreto sicurezza che “erode i diritti dei delinquenti” e non dei richiedenti asilo e ribadisce che “l’Italia ha le porte spalancate e i porti aperti per quei pochi che scappano davvero dalla guerra” mentre “quelli che la guerra ce la portano in casa tornano da dove sono arrivati”.

Sorvola sulle accuse da parte di Amnesty di “retorica xenofoba nella politica” il premier Giuseppe Conte, che si limita a osservare come il Documento votato dall’Assemblea generale dell’Onu all’indomani della Seconda guerra mondiale “ha sempre ispirato la nostra azione di governo”.

Ma dall’opposizione il capogruppo del Pd Graziano Delrio rileva l’assenza di Conte da Marrakech – dove 164 Paesi hanno aderito al Global Compact, il patto Onu sui migranti – sottolineando che “al di là delle belle parole di circostanza, la politica del governo è dettata da valori e azioni tipiche delle destre nazionaliste”.

D’altra parte la questione riguarda tutta Europa dove il 2018 – scrive ancora Amnesty – è stato caratterizzato “dall’aumento dell’intolleranza, dell’odio e della discriminazione, in un contesto di progressivo restringimento degli spazi di libertà per la società civile”. E un allarme sull’Ue “a rischio” anche “della propria reputazione” è stato lanciato da Birgit Van Hout, rappresentante per l’Europa dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani.

Il presidente della Camera Roberto Fico ricorda che fino all’approvazione della “pietra miliare” della Dichiarazione “i diritti spettavano agli individui non in quanto persone, ma esclusivamente in quanto cittadini di un certo Stato”. E qui, notano giuristi e analisti, sta di nuovo il problema, in Italia come in altri Paesi: i diritti universali della persona si stanno progressivamente di nuovo divaricando da quelli che ogni Stato vuole garantire ai suoi cittadini in misura sempre più esclusiva.

Nonostante la Dichiarazione abbia “dato origine a trattati internazionali legalmente vincolanti” c’è “ancora molta strada da fare prima che il rispetto dei diritti umani sia veramente universale”, precisa il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Gino Strada, fondatore di Emergency, taglia corto: “non è stata messa in pratica in nessun Paese del Mondo, non è solo una questione italiana o europea”.

Il galleggiamento della politica tra le diverse istanze si misurerà, sul fronte internazionale, a partire da gennaio 2019, quando l’Italia assumerà il ruolo di membro del Consiglio dei Diritti Umani delle nazioni Unite. A fare da garante Mattarella, convinto che questo sia un mandato di ” grande responsabilità” e che rispetto e promozione dei diritti umani sia, tra l’altro, “strumento necessario per prevenire i conflitti” e “costruire società stabili e inclusive”.

(di Eloisa Gallinaro/ANSA)