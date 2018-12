(ANSA) – ROMA, 11 DIC – “Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Carminati conferì forza di intimidazione e Buzzi conferì il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione”. Così i giudici della Corte d’Appello nelle motivazioni della sentenza con cui hanno riconosciuto il 416 bis.