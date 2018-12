(ANSA) – ROMA, 11 DIC – L’Italia Under 21 si giocherà la qualificazione all’Europeo 2021 nel girone 1 che comprende Svezia, Islanda, Repubblica d’Irlanda, Armenia e Lussemburgo. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon e che ha visto le 53 nazionali ai nastri di partenza suddivise in otto gruppi da sei squadre e in uno da cinque. Gli azzurrini erano in prima fascia. “E’ un girone nella norma con un’avversaria temibile come la Svezia, ma ci faremo trovare sicuramente pronti”, il commento del tecnico Luigi Di Biagio. Le nove vincitrici dei gironi si qualificheranno alla fase finale, che si terrà nel giugno 2021 in Ungheria e Slovenia, mentre le due migliori seconde classificate si contenderanno l’ultimo posto utile nei play off in programma nel novembre 2020.