(ANSA) – ISTANBUL, 11 DIC – Per l’omicidio di Jamal Khashoggi “vogliamo giustizia e stiamo conducendo un’indagine trasparente” ma “non abbiamo visto alcuno sforzo da parte dell’Arabia Saudita per fare luce sull’omicidio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa ad Ankara. “I responsabili dovrebbero essere indagati e processati secondo la legge turca, ma l’Arabia Saudita ha risposto negativamente a questa nostra richiesta” e quindi “sono arrivate le richieste per un’inchiesta internazionale” dalla Turchia e anche “dall’Onu”, ha spiegato Cavusoglu.