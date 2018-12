CARACAS – El diputado de la Asamblea nacional, José Guerra, recordó que la inflación en Venezuela del mes de noviembre fue de 1.300.000 %, una cifra tan alta que nunca fue vista en América.

“Hoy Venezuela está haciendo historia y somos testigos de la tasa de inflación más alta que se ha registrado en el continente americano en toda su historia” expresó Guerra.

Indicó que lo que costaba un bolívar durante noviembre del 2017, en la actualidad cuesta 1.300.000 bolívares.

El economista señaló que aquellos venezolanos que tienen un sueldo, salario o pensión están siendo víctimas directamente de la hiperinflación.

“Ese sueldo, 4.500 no alcanza. No da. Hay que tener remesas, entonces tenemos dos tipos de venezolanos: el que tiene remesa y puede medio vivir y la gran mayoría que no tiene a veces ni para comer”, explicó el parlamentario.

Aseguró que el actual fenómeno hiperinflacionario se produce porque el país gasta más de lo que genera en ingresos y por ende ocasiona que los precios aumenten y la hiperinflación estalle.

“Ahora, ¿cómo se cura? Los procesos hiperinflacionarios se atacan con una combinación de medicinas, pero la básica, la estándar, es parar en seco la emisión de dinero inorgánico, sin respaldo”, manifestó el político.

Comentó que no está de acuerdo con dolarizar el país, pero reconoció que en la actualidad en Venezuela muchos bienes y servicios se estén pagando con el dólar, ya que consideró que el bolívar está perdiendo todo sus atributos como moneda.

Guerra puntualizó que el diez de enero de 2019, la Asamblea nacional tendrá un nuevo proyecto político para “rescatar” el país.