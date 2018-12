(ANSA) – BOLZANO, 11 DIC – Per la prima volta il Tour de Ski, il circuito a tappe nel fondo internazionale, il 29 e 30 dicembre parte da Dobbiaco. “Nella spettacolare gara di sprint del 29 dicembre speriamo tutti in Federico Pellegrino. È l’atleta con il maggior potenziale di vincere”, è convinto Gerti Taschler, a capo dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Alta Pusteria. Domenica 30 dicembre sono invece in programma la 10 km tecnica libera femminile e la 15 km tecnica libera maschile.