CARACAS – Nei diversi media venezuelani e colombiani é iniziata a girare la voce su un possibile trasferimento dell’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (29 anni) dal Caracas all’America di Cali.

Per il difensore di origine italiana questa sarebbe la seconda esperienza all’estero dopo quella nel Catar dove ha difeso la maglia Al Gharafa SC. Nella penisola arabica ha la Coppa delle stelle. Mentre in Venezuela ha giocato con il Monagas ed il Caracas con cui ha vinto la Coppa Venezuela nel 2014 sotto gli ordini dell’italo-venezuelano Eduardo Saragò.

Quijada Fascina era ritornato alla corte dei rojos del Ávila durante il Torneo Clausura 2018 disputando 17 gare e segnando tre reti.

C’è un’altro italo-venezuelano a fare notizia in questa sessione di mercato, è il centrocampista Riccardo Andreutti. Il Deportivo Lara ha annunciato che non rinnoverà il contratto del calciatore di origine friulana.

L’ex Caracas ha giocato le ultime due stagioni con la formazione barquisimetana con cui ha vinto per due anni di fila il Torneo Clausura (stagione 2017 e 2018). Con la maglia rossonera ha disputato 1424 in questa stagione, dal suo arrivo a Barquisimeto ha difeso la maglia rossonera in 4.831 minuti.

Infine, gli esperti di calciomercato venezuelano stanno parlando del possibile arrivo di un vinotinto in Primera División, Fernando Amorebieta (33 anni). Il nome dell’ex Bilbao é accostato all’Atlético Venezuela.

Attualmente Amorebieta é in forza agli argentini dell’Independiante de Avellaneda, ma non rientra nei piani del “rey de copas”. Infatti il difensore creolo non gioca una gara con la prima squadra dal 12 maggio quando sfidò l’Unión Santa Fe.

(di Fioravante De Simone)