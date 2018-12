(ANSA) – ROMA, 11 DIC – “Come sto vivendo questo momento? Fa parte del nostro lavoro, è il calcio. Il fatto che io sia qui è perché c’è dall’altra parte la consapevolezza che c’è un allenatore che ha le sue idee anche se magari in questo momento vengono meno, però c’è la voglia di continuare. E io credo nel mio lavoro e in quello che stiamo facendo. Ma è ovvio che bisogna cambiare rotta”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di Champions League sul campo del Viktoria Plzen. I giallorossi dopo il pari di Cagliari sono andati in ritiro a Trigoria per la seconda volta in stagione. “È stato fatto per capire il motivo” di questo momento difficile attraversato dalla squadra, aggiunge Di Francesco: “Il mio primo pensiero da uomo di calcio è quello di continuare a combattere e trovare le soluzioni”.