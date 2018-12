CARACAS – Los parlamentarios de oposición de la Asamblea Nacional declararon en la sesión ordinaria de hoy, inexistentes las elecciones de concejales que se realizaron el pasado 9 de diciembre, por considerar que violan la Constitución nacional.

La diputada Nora Bracho acusó al Consejo Nacional Electoral de hacer un “teatro al estilo cubano” para simular los comicios celebrados en Venezuela el pasado domingo.

Advirtió que la convocatoria a las elecciones municipales fue extemporánea, pues debió hacerse en conjunto con los comicios de alcaldes.

Por su lado, el diputado Juan Andrés Mejía, afirmó que el derecho a elegir está secuestrado por quienes nos gobiernan y ratificó que el domingo se llevó a cabo “un episodio más de la farsa”.

La AN acordó hoy redactar un documento que establezca: declarar inexistente la farsa del 9 de diciembre por haberse realizando al margen de la Constitución y los tratados internacionales; acompañar la decisión del pueblo de rechazar y no convalidar la farsa electoral; recordar a la Fuerzas Armadas que su obligación es prestar su servicio a la nación y no a una persona o parcialidad política.

Asimismo, ratificar el compromiso con la descentralización del poder y trabajar de forma conjunta con organizaciones de observación nacional para levantar un expediente de irregulares y violaciones.

Según Mejías, dicha farsa incumplió todas las garantías electorales reconocidas en tratados de derechos humanos así como la ley orgánica de procesos electorales.

Igualmente, fue violada la definición de circunscripciones afectando la representación y la elección, la cual se realizó con más de 40 partidos políticos cancelados.