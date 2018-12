CARACAS – Il 2019 della Vinotinto inizia a costruirsi, nel mese di marzo stando a quanto riferito dai vertici della FVF ha già in programma due amichevoli, sfiderà rispettivamente il Costa Rica ed il Perù.

I destini di venezuelani e ticos si sono incrociati in 9 occasioni con uno score di 6 successi per i centroamericani ed uno per i sudamericani. In due occasioni hanno pareggiato. L’ultima volta che si sono sfidati é stato il 27 maggio 2016, in una gara amichevole, quel giorno il Costa Rica vinse per 2-1. In quell’occasione Salomón Rondón portó in vantaggio la vinotinto al 29esimo, poi i centroamericani ribaltarono la situazione con Gamboa (40’) e Rodríguez (49’).

I precedenti tra Venezuela e Perù sono 16 con un bilancio di 9 vittorie per gli incas e 4 per i creoli. Il segno “X” si é fatto presente in tre occasioni. Le ultime due occasioni in cui si sono affrontate queste due nazioni é stato durante le qualificazioni per il mondiale Russia 2018, in entrambi i casi il match é finito 2-2.

Queste gare serviranno come test per affrontare prima la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

La vinotinto conoscerà i suoi avversari nella competizione continentale quando il prossimo 24 gennaio nel Complesso Culturale di Rio de Janeiro si svolgerà il sorteggio dei gruppi.

(di Fioravante De Simone)