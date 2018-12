ROMA. – Sempre meno banconote false sequestrate in Italia. Gli euro contraffatti, grazie anche alle nuove serie più tecnologiche e difficili da imitare, sono in diminuzione e rappresentano una somma modesta rispetto al valore del circolante. L’ultima conferma, dopo i dati diffusi dalla Banca d’Italia e la Bce per i primi 6 mesi del 2018, arriva dal rapporto dell’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (Ucamp) del Ministero dell’economia.

I tagli da 50 e 20 euro rimangono quelli più falsificati mentre, fra le monete, il conio da 2 euro guadagna la prima posizione. Il rapporto esamina i dati 2017 che mostrano una diminuzione dei sequestri “sostanziale e non dovuta a fenomeni occasionali”. Le incidenze dei sospetti di frode sono in calo per valore, sia rispetto alla popolazione italiana (-3%) sia rispetto all’ammontare di banconote totali circolanti in Italia (-7%).

Per gli esperti del Tesoro poi, dopo le nuove serie da 20 e 50, l’arrivo a maggio 2019 dei nuovi 100 e 200 euro renderà “le banconote in euro ancora più sicure ma anche più facili da controllare e gestire”. La stragrande maggioranza della valuta sospetta in circolazione “è prevalentemente intercettata dai gestori del contante”: banche innanzitutto, quindi gli operatori di custodia e trasporto valori e, in misura molto minore, le Poste e le Forze di Polizia.

E quindi lo scorso anno sono state sequestrate 163.114 banconote sospette false (di cui 592 ritirate prima della circolazione) ovvero il 4% in meno rispetto ai dati consolidati del 2016 e 92.191 monete metalliche (di cui 27.982 ritirate prima della circolazione) con un aumento, in questo caso, del +43% rispetto all’anno precedente ma interamente riconducibile ad un unico importante sequestro, avvenuto, prima ancora della messa in circolazione del denaro, nella provincia di Prato e che ha interessato 27.982 pezzi di monete da 2 euro.

Per le banconote, in termini di valore nominale complessivo, sono state oggetto di sequestro prima della circolazione e/o di ritiro durante la circolazione circa 7 milioni di euro (-9% rispetto al 2016), mentre per le monete il valore nominale complessivo di sospetto falso è stato di circa 148 mila euro (+64% rispetto al 2016). Lazio e Veneto sono le regioni dove il fenomeno cresce maggiormente in termini di valore del frodato mentre si riduce, in Lombardia (-17.5%), Campania e Piemonte.

(di Andrea D’Ortenzio/ANSA)