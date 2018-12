ROMA. – Il cielo annerito da una grossa nube di fumo già all’alba e l’odore nauseante avvertito dalla periferia nord fino al centro della Capitale, tanto da costringere molti romani a tenere chiuse le finestre. Nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria, a nord di Roma, dove nel cuore della notte è divampato un grosso incendio domato dai vigili del fuoco dopo quasi dieci ore, restano solo un capannone inagibile e centinaia di tonnellate di immondizia bruciata.

Una scena che ora lascia il posto ai timori di un’emergenza rifiuti nella Capitale a ridosso del Natale e alla preoccupazione per le conseguenze sul fronte ambientale. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e la Procura di Roma indaga per disastro colposo, prendendo in considerazione qualsiasi ipotesi al momento, compresa quella del sabotaggio.

E dopo il sopralluogo dei pm è emerso che quattro giorni fa, dal 7 dicembre scorso, le telecamere di videosorveglianza dello stabilimento non erano in funzione. Non esistono dunque filmati dell’incendio, scoppiato intorno alle 4 nella vasca di ricezione dei rifiuti indifferenziati, una zona non accessibile dall’esterno. Prima del rogo il custode dell’impianto, che si trova in un capannone di duemila metri, avrebbe sentito uno scoppio. Una serie di accertamenti saranno eseguiti anche sull’effettivo funzionamento dell’impianto antincendio nella struttura.

Le fiamme nel cosiddetto ‘Tmb’, che esegue il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, ha riacceso i riflettori sull’ ‘impianto della discordia’: ora i comitati di quartiere – i quali da anni ne chiedono la chiusura – ricordano che a Novembre una relazione dell’Arpa lo bocciò segnalando “criticità nella gestione dell’impianto e violazioni in materia ambientale”.

La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata sul posto assieme al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, lanciando un appello alle altre regioni per chiedere aiuto soprattutto nel periodo natalizio, annunciando che entro la fine del suo mandato il ‘Tmb’ sarà chiuso. Restano un’incognita anche le conseguenze sul fronte ambientale.

Per fortuna i primi dati sulle rilevazioni dei campioni dell’aria sembrano essere rassicuranti: al momento le misurazioni effettuate da Arpa Lazio “non hanno registrato valori fuori norma”. Ma tra gli abitanti del nuovo Salario dilaga la preoccupazione fin dall’alba, quando dalla struttura si è alzata una nube visibile da tutta la città. Lo stesso Campidoglio aveva invitato precauzionalmente a tenere chiuse le finestre ed evitare attività all’aperto mentre il presidente del municipio in giornata ha chiuso un asilo nido a poche decine di metri dall’impianto.

Al liceo Aristofane, nella stessa zona, i ragazzi hanno ricevuto in dotazione mascherine per difendersi dal fumo. I vigili del fuoco, su delega della Procura, effettueranno una serie di analisi sia sulla parte di umido resa inerte, che sul combustibile da rifiuti, per verificare lo stato sul trattamento.

“Stiamo lavorando tutti insieme per prevenire e superare ulteriori criticità sia a livello ordinario che per il periodo natalizio, quando ci sarà un picco. C’è già una cabina di regia tecnica che sta lavorando sul ciclo di gestione dei rifiuti che fino a oggi venivano portati qui”, ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, giunta sul luogo del rogo assieme al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, all’assessore all’ambiente della Regione Lazio, Massimo Valeriani e al prefetto Paola Basilone.

Rassicurazioni che non sono bastate ai cittadini della zona, i quali davanti allo stabilimento hanno urlato protestando ricordando che da anni ne chiedono la chiusura denunciando odori nauseabondi, intensificazione di allergie e rischio tossicità: “questo Tmb è obsoleto”, dicono. E davanti allo stabilimento di Rocca Cencia, dove si trova un altro impianto di trattamento di Ama, oggi c’erano file di camion di rifiuti, alcuni dei quali erano stati dirottati dopo l’incendio.

