(ANSA) – NEW YORK, 12 DIC – “Penso che la gente si rivolterebbe se accadesse”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump riferendosi a un eventuale impeachment a suo carico. Nel corso di un’intervista alla Reuters, Trump ha inoltre detto che i fondi pagati alle due donne effettuati dal suo ex legale Michael Cohen prima della elezioni del 2016 “non erano della campagna elettorale”. Il presidente ha poi liquidato anche come “noccioline”, ovvero non importanti, le voci secondo le quali diverse persone che hanno lavorato con lui hanno avuto contatti con russi prima o durante la campagna elettorale.