(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Per la stella del nuoto azzurro, Simona Quadarella, che compirà 20 anni la prossima settimana, quella di domani sugli 800 sl sarà la prima finale in carriera ai Mondiali in vasca corta di Huangzhou, Cina. Nelle qualifiche di stanotte l’azzurra ha fatto il quarto miglior tempo in 8’18″68, che tuttavia è lontano ben tre secondi dal suo personale. Il che lascia ben sperare per la finale di domani dove comunque affronterà, fra le altre, anche la fortisisma 16enne cinese Wang Jianjiahe, primatista mondiale juniores sulla distanza in 7’59″44, e autrice quest’anno del miglior tempo in 8’07″59. Quadarella, che quest’anno agli Europei in vasca lunga, a Glasgow, è stata protagonista di una strepitosa tripletta d’oro nei 400, 800 e 1500 sl, è fiduciosa: “vediamo come andrà la finale domani -dice la nuotatrice romana. Mi sentivo bene in acqua; ho nuotato facilmente, senza forzare. Magari la cinese è irraggiungibile però con le altre me la gioco. Dovrò sicuramente nuotare il mio personale”. (ANSA).