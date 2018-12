(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Sky lascia il ciclismo. Lo ha annunciato sul proprio sito la stessa formazione ciclistica britannica, considerata fra le più forti del mondo. Per tutto il 2019 ci sarà ancora in gara una squadra denominata Team Sky, poi stop alla sponsorizzazione delle corse in bicicletta. Il Team Sky ha vinto fra l’altro sei Tour de France con tre corridori diversi (4 volte Chris Froome, Bradley Wiggins e Geraint Thomas quest’estate) e ha dominato moltissime gare negli ultimi anni. Il manager della squadra Dave Brailsford ha detto: “La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta nel 2019, cercando di migliorare il totale di 322 vittorie, di 8 grandi Giri, di 52 tappe e di 25 successi nelle gare di un giorno”.