(ANSA) – ROMA, 12 DIC – La McLaren sbarca nel ciclismo. Non lascia naturalmente la F1, semplicemente si allarga nel campo dell’impegno sportivo e punta sulle bici acquistando il 50% del team Bahrain-Merida il cui capitano è Vincenzo Nibali. Non è una semplice sponsorizzazione economica ma un vero e proprio progetto a lungo termine che prenderà il via con il World Tour. La McLaren, la cui storia in F1 è segnata dai trionfi ottenuti con Senna, Lauda, Fittipaldi, Alonso e Hamilton, già in passato è intervenuta in altri campi oltre a quello tradizionale dei motori, per esempio nel 2012 ci fu una collaborazione nel settore delle alte tecnologie con le squadre britanniche di ciclismo, canottaggio e vela impegnate nelle Olimpiadi di Londra. La Bahrain fa capo alla famiglia reale del Baharain; il principe Shaik Nasser Al Khalifa in una nota sul sito della team scrive “La nostra partnership con McLaren mi dào grande orgoglio nazionale ed entusiasmo per il futuro del ciclismo in Bahrain. Vogliamo essere i migliori al mondo e un esempio per gli altri su come competere in questo sport di élite più impegnativo”. Entusiasta Brent Copeland , direttore generale del Bahrain Merida Pro Cycling Team: “La combinazione della nostra passione e visione con l’esperienza della McLaren, è la partnership perfetta”.(ANSA).