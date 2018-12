(ANSA) – ROMA, 12 DIC – La vittoria show nell’Open Championship a Carnoustie (Scozia) ha permesso a Francesco Molinari di conquistare non solo il 1/o major in carriera, ma anche di diventare membro onorario dell’European Tour. Il board del massimo circuito continentale, dopo aver decretato l’azzurro come miglior player del 2018, gli ha riservato un altro riconoscimento. “E’ un momento incredibile per me – le parole del campione italiano -, l’ennesimo sogno che si realizza. Quando smetterò riuscirò davvero a capire l’importanza di questi premi”. Nell’anno dei record il piemontese, in corsa per aggiudicarsi il premio “World Sport Star of the Year” della BBC, si gode il suo periodo d’oro. Nuovo Honorary Life Membership dell’European Tour, la figura di “Chicco” Molinari si aggiunge a quella dei mostri sacri del golf ad aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso. (ANSA).