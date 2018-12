(ANSA) – ROMA, 12 DIC – ”Individualismo, inaridimento delle coscienze, appiattimento del senso di responsabilità, hanno portato gli uomini a rinnegare il dovere morale a scapito delle libertà e dei diritti altrui”. Anche l’Istituto Diplomatico Internazionale, attraverso le parole del suo presidente Paolo Giordani, vuole far sentire la propria voce in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. “Lavoriamo ogni giorno avendo in mente questo importantissimo documento, che ci richiama ai valori della fratellanza e del rispetto della dignità umana senza distinzione alcuna, come recita il testo”. Per questo motivo – con il prezioso supporto di FISDIR, la federazione sportiva che riunisce i disabili intellettivo relazionali – l’Istituto diffonde in rete una video di sensibilizzazione realizzato da giovani atleti che hanno fatto dello sport non solo una salutare pratica quotidiana, ma una via per mostrare le proprie capacità e il proprio diritto a stare nella società.