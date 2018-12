(ANSA) – REGGIO EMILIA, 12 DIC – Retata della polizia nella zona delle ex Reggiane, a Reggio Emilia, dove è stata smantellata un’organizzazione di spacciatori. Dalle prime ore della mattina è in corso l’esecuzione di 27 misure cautelari (19 in carcere, quattro agli arresti domiciliari e quattro dell’obbligo di dimora) emesse dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, su richiesta della procura. Durante l’attività di indagine, denominata “Rexit”, erano già state arrestate, in flagranza di reato di detenzione e spaccio, 34 persone e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacente (nove chili di eroina, due chili di cocaina, un chilo e mezzo di hashish, un chilo di marijuana e 119 piatine di marijuana).(ANSA).