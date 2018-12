(ANSA) – VAL GARDENA (BOLZANO) 12 DIC – Lo statunitense Travis Ganong in 1.57.69 è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di sabato prossimo in Val Gardena. Secondo tempo per l’austriaco Max Franz(+0,68) e terzo per l’americano Bryce Bennett (+O.72). Miglior azzurro e quarto tempo per Christof Innerhofer (+0,73) Più indietro gli altri azzurri, compreso Dominik Paris, mentre Peter Fill ha preferito disertare la discesa dopo la caduta in America di una settimana fa. Gareggerà solo nel superG in programma venerdì. Domani seconda ed ultima prova.