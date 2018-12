(ANSA) – ROMA, 12 DIC -L’Arpa Lazio ha rilevato, in seguito al rogo del Tmb di via Salaria, un aumento dell’inquinamento atmosferico registrato nella giornata di ieri dalla centralina di Villa Ada, che ha superato i limiti di legge: “Si ritiene – afferma l’Agenzia per la protezione ambientale nella relazione di stamattina – che il valore registrato risenta del contributo delle emissioni generate dall’incendio”. In particolare del valore del Pm10, cioè il particolato: lunedì 10 il valore di Villa Ada era di 21 microgrammi/metro cubo, mentre ieri era salito a 56, oltre cioè il limite di legge di 50.