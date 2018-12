(ANSA) – ROMA, 12 DIC – “Sulle riforme costituzionali abbiamo sempre auspicato un’ampia condivisione e una discussione approfondita in commissione. Per questo, viste le richieste delle opposizioni, dopo un confronto con la relatrice Dadone e Fraccaro abbiamo deciso di concedere tempo alla discussione degli emendamenti. Scriverò al presidente Fico per chiedere il rinvio dell’arrivo del provvedimento in aula a gennaio”. Così Giuseppe Brescia deputato del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione affari costituzionali di Montecitorio. “L’istituzione di un referendum propositivo rappresenta un’innovazione tanto attesa quanto significativa per dare più potere e partecipazione ai cittadini. È nostro interesse garantire un dibattito di qualità e ogni utile approfondimento nel merito, anche alla luce dell’importante ciclo di audizioni che ha coinvolto circa venti costituzionalisti ed esperti”, afferma ancora il presidente della I Commissione.