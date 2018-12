(ANSA) – PALERMO, 12 DIC – “Ognuno ha la propria idea, non ne abbiamo parlato fra di noi se non per cercare di isolarci, allenarci al massimo per vincere le partite. Ci siamo detti solo questo”. Così Giuseppe Bellusci a proposito della situazione societaria ancora non molto chiara legata alla nuova proprietà del Palermo. L’argomento ‘closing’, a sentire il difensore del Palermo, continua a rimanere fuori dallo spogliatoio rosanero dove l’attenzione è tutta rivolta alla partita di sabato alle 15 contro il Livorno. “La nuova proprietà ad oggi non si può giudicare – aggiunge Bellusci – farlo prima che si conoscano le cose è sbagliato, se si giudica dopo così poco tempo è ancora più sbagliato”. Riguardo alla striscia positiva in termini di prestazioni e risultati del Palermo, poi, Bellusci sottolinea che “il segreto è da ricercare nella voglia di rivalsa per come si è conclusa la passata stagione con la finale persa a Frosinone”.