CARACAS. – La puntata di oggi 12 dicembre è aperta dalla “Marcia trionfale” dall’Aida di Giuseppe Verdi, interpretato dalla Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta da Leonardo Laserra Ingrosso. Poi, Monica Marangoni accompagnata da Michele Bertocchi, l’esperto web, continua a parlare della moda degli anni 80 che hanno consacrato il Made in Italy, con i collezionisti Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, entrambi esperti di moda vintage.

Si prosegue con il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella e la parola che ha scelto per questa puntata: “Attila”. Per la rubrica “Hollywood Party”, Alessandro Boschi ha incontrato Enrico Vanzina, uno degli sceneggiatori più popolari e importanti del nostro cinema.

Poi è la volta di Giorgia Miazzo, dell’ANEA – Associazione Nazionale Emigrati ed Ex-emigrati in Australia e Americhe e i progetti dedicati all’emigrazione veneta nel mondo. Lo scrittore Anton Emilio Krogh, parla del suo romanzo “Non si può fermare l’estate”, storia di 3 uomini alla soglia dei 40 anni, mentre l’autore Francesco Zippel presenta “Friedkin Uncut”, film documentario sulla vita e la carriera artistica di William Friedkin, il regista di uno dei cult assoluti della storia del cinema: “L’Esorcista”. Si chiude con altri due brani interpretati dalla Banda musicale della Guardia di Finanza.

Per le Storie dal Mondo, si va in Sudafrica, a Pretoria, dove Simona Mugani, fashion designer, realizza dei capi d’abbigliamento per la clientela locale con un tocco di talento italiano. Poi, in Canada, a Montreal per incontrare Luca Patuelli che nonostante sia nato con un handicap alle gambe è riuscito a realizzare il suo sogno: creare un gruppo danza.

