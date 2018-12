(ANSA) – BOLOGNA, 12 DIC – Più di tre litri di Ghb, il potente acido conosciuto come ‘droga dello stupro’, e altre sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Bologna dai Carabinieri in un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo di 48 anni di Bologna e di un 38enne di Cosenza, con piccoli precedenti, e di due incensurati, un 52enne di Parma e un 43enne di Trieste. Secondo gli investigatori, i quattro indagati sono tutti professionisti ‘insospettabili’ che avrebbero piazzato le droghe in alcune discoteche della città. L’indagine è partita da informazioni ‘confidenziali’ raccolte tra i frequentatori di noti locali notturni ed è proseguita con pedinamenti e attività di osservazione. Gran parte del Ghb (nascosto dentro flaconi di detergente) era a casa del triestino. Il valore sul mercato del quantitativo di Ghb sequestrato è stimato sui 150mila euro. Sequestrati anche alcuni grammi di cocaina, mefedrone e pentedrone e 10mila euro in contanti.