ROMA. – Sergio Marchionne e il Ponte Morandi, ma anche i Mondiali di calcio e le elezioni politiche del 4 marzo, Cristiano Ronaldo, Davide Astori. E ci sono pure Fabrizio Frizzi, Avicii e Marina Ripa di Meana. Sono i personaggi e gli avvenimenti che hanno più caratterizzato le ricerche degli italiani su Google nel 2018.

Nel mondo hanno dominato i Mondiali di calcio, Meghan Markle e il Royal Wedding. Al primo posto delle parole emergenti cercate su Google dagli italiani ci sono i Mondiali di calcio in Russia a cui il nostro paese non ha partecipato.

Segue Sergio Marchionne, morto il 25 luglio scorso, che in 14 anni ha cambiato la Fiat traghettandola in Fca. Compare sia nella lista delle parole sia dei personaggi del 2018. Tra gli avvenimenti più cercati c’è il crollo del Ponte Morandi a Genova, il 14 agosto, in cui sono morte 43 persone. Ma anche Sanremo, l’eclissi del 27 luglio e le elezioni del 4 marzo che hanno portato a giugno alla formazione di un governo Lega-Movimento 5S (il vicepremier Salvini è risultato tra i più menzionati su Twitter nel 2018).

Tra i personaggi, compare per la seconda volta consecutiva Nadia Toffa delle Iene che proprio un anno fa rese pubblica la sua malattia e dopo un periodo di cure è tornata alla conduzione del programma. Nelle ricerche degli italiani ci sono i personaggi che sono venuti a mancare nel 2018. Come Fabrizio Frizzi, il presentatore col sorriso, scomparso 1l 26 marzo; Marina Ripa di Meana, una vita oltre le convenzioni, morta il 4 gennaio; Avicii, dj e produttore svedese, molto popolare tra i giovanissimi, morto il 20 aprile.

Tra i più cercati anche Davide Astori, capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo per arresto cardiaco. E la compagna Francesca Fioretti. Per gli italiani è stato anche un anno di sport. Oltre ai Mondiali di calcio nelle liste di Google figura ripetutamente Cristiano Ronaldo, ora attaccante della Juve, e il calciatore del Real Madrid Luka Modric, che ha vinto il pallone d’oro. E pure la Champions League e le Olimpiadi invernali.

Google, come ogni anno, divide i trend più interessanti dei 12 mesi passati in nove liste: parole emergenti, personaggi, eventi, i come fare, cosa significa, i perché, le mete di vacanza, le ricette, i biglietti degli eventi più gettonati nel 2018. Tra le ricerche più curiose, c’è come fare un ‘back up’ tecnologico; cosa vuol dire la parola sessista e Brexit. E poi un tormentone del 2018: perché Asia Argento non conduce più X Factor. Infine, la ricetta più cercata dagli italiani è la pastiera napoletana, la meta di vacanze al top è la Sardegna.

(di Titti Santamato/ANSA)