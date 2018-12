CARACAS – Il Caracas Fútbol Club ha comunicato l’ingaggio di un nuovo calciatore. Si trata dell’italo-venezuelano Riccardo Andreutti, centrocampista, classe 1987. Per il calciatore di origine friulana si tratta di un ritorno alle falde dell’Ávila, prima di giocare con il Lara ha difeso le maglie di Deportivo Italia (poi diventato Deportivo Petare) dal 2006 fino al 2014, quella del Caracas (2014-2016). Andeutti in passato ha indossato le maglie di Chioggia Sottomarina (nella Serie D italiana) e Juventud de las Piedras (serie B uruguaiana). Con la compagine veneziana Andreutti, allora 18enne, disputò 5 gare con la prima squadra.

Con i rojos del Ávila ha firmato un contratto che lo legherà alla società capitolina fino al 31 dicembre del 2020.

“È una sensazione indescrivibile, torno a casa mia! So quello che significa per la gente e la mia familia. Sono emozionato, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. Vengo con tanta voglia di regalare gol e gioie ai tifosi e la società” sono state le prime parole di Andreutti dopo aver siglato l’accordo con il Caracas.

Il calciatore che ha disputato le ultime due stagioni con il Deportivo Lara é entusiasta ed ha le idee chiare. “Quando uno arriva in questa squadra é cosciente che il Caracas é una big. Ha una filosofía di lavoro e dei valori che cercheremo di inoculare nel gruppo. So che con il lavoro di squadra i risultati arriveranno ed otterremo quelloche cerchiamo”.

All’ombra dell’Obelisco il centrocampista friulano ha giocato le ultime due stagioni dove ha vinto per due anni di fila il Torneo Clausura (stagione 2017 e 2018). Con la maglia rossonera ha disputato 1424 in questa stagione, dal suo arrivo a Barquisimeto ha difeso la maglia rossonera in 4.831 minuti.

Durante la sua presentazione come nuovo calciatore ha fatto il punto sul suo ritorno. “Sono un giocatore più maturo! Non sono qui per promettere campionati, ma una cosa si posso garantirla che combatterò e suderò la maglia dalla prima all’ultima giornata. Sono cosciente che qui a Caracas, vincere é l’unica cosa che conta. Noi lotteremo per raggiungere quell’obiettivo!”

Infine, Riccardo Andreutti si é mostrato contento all’idea di lavorare sotto gli ordini di Noel Sanvicente. L’italo-venezuelano é anche contento per la possibilità di giocare in Coppa Libertadores. “Arrivo qui con l’idea di dare il massimo nei playoff per poter entrare nella fase a gironi. Avere Noel Sanvicente come allenatore é una cosa indescrivibile. Lui é un leader, un punto di riferimento dentro questa società. Questa é una cosa che ti fa innamorare e ti da una carica in più. Vengo con l’idea di vincere con il Caracas!”.

Il Caracas conoscerà l’avversario della Coppa Libertadores il prossimo 17 dicembre, giorno in cui si svolgerà il sorteggio della prima, seconda, terza fase dei playoff e della fase a gironi. Luque dove si svolgerà il sorteggio. Va ricordato che nel 2019, per la prima volta nella sua storia la finale della Coppa Libertadores si disputerà in campo neutro, la sede designata dalla Conmebol é lo stadio Monumental di Santiago de Cile.

(di Fioravante De Simone)