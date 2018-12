LONDRA. – La notte dei lunghi coltelli in casa Tory, preparata per settimane, si consuma in due ore. Ma i coltelli per ora sono spuntati. Theresa May vince la sfida sulla mozione di sfiducia contro la sua leadership nel partito che minacciava di schiantarla nel pieno dell’arrampicata sugli specchi dell’ultimo sforzo negoziale sulla Brexit, a costo di precipitare nel caos l’iter di uscita del Regno dall’Ue e un Paese intero.

Mentre si vede offrire paradossalmente una dose di gerovital, sebbene solo per il tempo di “completare una Brexit ordinata”, come puntualizzato nel decisivo appello dell’ultimo minuto condito dalla promessa di farsi da parte prima delle elezioni del 2022. E, chissà, una prospettiva meno labile di salvare quel faticoso accordo raggiunto con Bruxelles la cui ratifica a Westminster (rinviata in extremis per evitare una bocciatura certa) potrebbe tornare a galla a gennaio come unico salvagente, giusto un po’ riverniciato, di fronte all’incubo a quel punto incombente del ‘no deal’.

A tramare l’agguato era stata l’ala dei brexiteers ultrà – guidata dal rampante Jacob Rees-Mogg e dietro le quinte da Boris Johnson -, capace dopo mesi di manovre, minacce e preannunci di mettere infine insieme le 48 lettere necessarie di deputati favorevoli sfiducia, pari al quorum richiesto del 15% del gruppo parlamentare. E a innescare la convocazione del voto da parte di Graham Brady, presidente del Comitato 1922, l’organismo che da quasi un secolo sovrintende alle spietate rese dei conti interne al Partito Conservatore.

Un voto segreto, affidato al giudizio senz’appello dei 317 membri Tories titolari oggi d’un seggio alla Camera dei Comuni (May compresa) che tuttavia non ha permesso loro di avvicinarsi al 50% più uno degli aventi diritto, ossia a quota 159. Al contrario è stata May a incassare la conferma del sostegno di 200 colleghi, uno in più dei 199 che nel 2016 la portarono a succedere a David Cameron.

Per quanto non vada sottovalutato il numero dei deputati ostili, ben 117: una spina del fianco che non smetterà facilmente di pungere, come avverte stasera stessa Rees-Mogg, evocando senza giri di parole un risultato “terribile per il primo ministro”. La premier era stata informata iersera delle forche caudine che si preparavano per lei, reduce dai colloqui supplementari di Bruxelles, Berlino e L’Aia alla ricerca di “rassicurazioni” aggiuntive sul backstop: il meccanismo vincolante di salvaguardia sul confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord che rende per ora indigeribile l’intesa ai dissidenti della sua maggioranza parlamentare.

Ha quindi rinunciato a una successiva tappa a Dublino e si è fermata a Londra decisa ad “affrontare la sfida”, per poter “portare a temine il lavoro” come chiarito fin dal mattino in un discorso alla nazione all’ombra dell’albero di Natale di Downing Street e poi nel Question Time ai Comuni. I suoi richiami per parare il colpo sono stati all’insegna dell’appello a evitare salti nel buio (cambiare leader ora “sarebbe irresponsabile”, le ha dato una mano il veterano Ken Clarke, deputato Tory eurofilo pronto ormai a riallinearsi alla sua strategia), ma anche di una sorta di ultimatum: se cado io i tempi per trovare un nuova leader imporranno di “rinviare o revocare” l’articolo 50 di notifica della Brexit. E far quindi slittare o saltare l’addio dell’isola all’Ue fissato per il 29 marzo 2019.

In buona sostanza May ha fatto leva sulla (presunta) assenza di alternative: salvo quella fra una proroga pur temporanea del proprio mandato, residua garanzia dell’impegno a rispettare il risultato referendario del 2016, a escludere un referendum bis e a concludere nello stesso tempo un divorzio soft concordato; o una stagione “d’incertezza”, magari con l’arrivo a Downing Street del leader laburista Jeremy Corbyn, contrastato in un botta e risposta rovente al Question Time e additato ancora una volta ai Tories come il grande spauracchio.

Un bivio, insomma, le cui incognite hanno alla fine trattenuto 200 deputati, non senza suscitare trepidazioni sui mercati, a Bruxelles e nelle altre capitali europee. Dove alla possibilità di aiutare lady Theresa a strappare una ratifica dell’accordo di novembre – se non altro per evitare l’horror vacui di una Brexit sospesa nel nulla – c’è ancora chi ci crede, a cominciare dal premier irlandese Leo Varadkar, parte interessata come nessun’altra a un compromesso.

Ma c’è anche chi, come Angela Merkel, mostra di essere sul punto di perdere la pazienza e ricorda che un’intesa sul tavolo esiste e nessun leader britannico, vecchio o nuovo, “può ritrattarla”. Mentre inizia a predisporre le carte per la bufera d’un epilogo “hard” laddove Londra, dopo l’ultimo psicodramma di stasera, non saprà darsi una regolata.

(di Alessandro Logroscino/ANSA)