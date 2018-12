(ANSA) – MILANO, 12 DIC – “Il Milan ha vinto tanto in Europa, è una delle squadre più forti. Ma noi faremo di tutto per qualificarci, sarebbe un successo enorme per il club. Siamo ambiziosi e abbiamo fiducia in noi stessi”. Pedro Martins è convinto che il suo Olympiacos abbia chance di fare lo sgambetto ai rossoneri nella sfida decisiva per il passaggio ai sedicesimi di Europa League, e conta anche sul calore del Karaiskakis, stadio da poco più di 32mila posti, tutto esaurito. “Non potrei essere un allenatore se non credessi nella mia squadra, abbiamo dimostrato di saper giocare bene”, ha dichiarato in conferenza stampa ad Atene l’allenatore, che per superare la fase a gironi deve vincere 2-0, 3-1 o con un margine di almeno 3 gol. “Il pubblico è la nostra forza, nel nostro stadio siamo forti, specialmente in serate come quella che ci aspetta”.