(ANSA) – STRASBURGO, 12 DIC – Primi omaggi floreali per le vittime di Strasburgo in rue des Orfèvres, dove ieri ci sono state le prime vittime. La gente arriva e deposita mazzi di rose bianche. Accesi anche ceri e candele. Su un foglio attaccato al muro la scritta: ‘tutti uniti contro la barbarie’. La stessa scena, e lo stesso cartello, si presenta in due diversi punti di place Kleber, cuore natalizio del centro, dove sono numerose le persone che lasciano messaggi e rendono omaggio alle vittime.