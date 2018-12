(ANSA) – PECHINO, 12 DIC – La Cina accusa l’ex diplomatico canadese Michael Kovrig di “impegnarsi in attività che minacciano la sicurezza nazionale cinese”: sono gli addebiti riportati per la prima volta dal Beijing News, secondo cui l’esperto per il nordest asiatico del think tank International Crisis Group, arrestato lunedì notte, sarà indagato dall’Ufficio della Sicurezza nazionale di Pechino.