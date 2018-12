(ANSA) – NEW DELHI, 12 DIC – È in corso in queste ore, a Mumbai, nella residenza del magnate Mukesh Ambani, il matrimonio dell’anno, che conclude una fitta stagione di matrimoni superstar indiani. Isha Ambani, figlia di Nika e del magnate Mukesh Ambani, l’uomo più ricco del paese, e Anand Piran si uniranno in matrimonio questa sera nell’incredibile residenza di famiglia, una torre di 26 piani chiamata Antilya, interamente decorata con fiori per l’occasione, dopo cinque giorni di festeggiamenti prematrimoniali ininterrotti. La sposa, 27 anni, siede nel consiglio di amministrazione di due aziende di famiglia, la Reliance Jio, colosso della telefonia, e la Reliance Retail; il marito, 33 anni, laureato all’Harvard Business School, paragonato a lei è un ‘signor nessuno’: è infatti ‘soltanto’, per così dire, il direttore esecutivo della Parimal Enterprise, del settore farmaceutico.