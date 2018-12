CARACAS- La llegada a Maiquetía el pasado lunes 10 de diciembre, de dos bombarderos rusos aptos para transportar ojivas nucleares, junto a un aparato de transporte militar An-14 y a un avión de pasajeros Il-62, es visto por internacionalistas como una forma del Gobierno de Vladimir Putin de usar a Venezuela para incitar a Estados Unidos y aumentar su influencia en América Latina.

La internacionalista Giovanna De Michelle considera que más allá del mensaje interno a sus seguidores que quiere enviar Maduro, Rusia, en vez de apoyar la gestión chavista como quiere hacer ver el venezolano, usa al país para beneficiarse de su posición geopolítica.

En esto coincide el abogado y experto en derecho internacional Mariano de Alba. “Para Rusia, la trascendencia política de Venezuela es su ubicación cercana a Estados Unidos, sus recursos naturales y la oportunidad de obtener ganancias en negocios realizados en ese país”.

De allí que más allá que la posibilidad de hacer ejercicios militares mixtos entre las fuerzas de Moscú y Caracas, que es una práctica común entre los Estados en materia de cooperación e intercambio militar, en la idea de Putin pareciera estar el revivir las antiguas glorias imperiales Rusas, y ampliar su radio de acción en América Latina.

La Asamblea Nacional condenó este intercambio que no cuenta con el visto bueno del Poder Legislativo nacional, como señala la Carta Magna. El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), diputado Edgar Zambrano aseveró que según el artículo 187 de la Constitución, corresponde a la AN la competencia de otorgar el permiso para la invasión del espacio aéreo venezolano, lo cual no sucedió.

Posterior a las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, donde afirma que los aviones militares que los rusos enviaron a Venezuela eran tan solo un derroche de recursos, el gobierno de Rusia se manifestó rechazando dicha afirmación.

Por ende, Dimitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, destacó que las declaraciones de Pompeo no son diplomáticas.

“Es una acusación bastante grave cuando se dicen tales palabras sobre el Gobierno ruso. Consideramos que esto es absolutamente inadecuado. Además, está fuera de lugar que un país que puede alimentar a toda África con la mitad de lo que gasta en defensa haga esas afirmaciones”, señaló Peskov.

Así mismo, Peskov afirmó que Rusia busca establecer relaciones constructivas con el gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto confía, que tarde o temprano, habrá reciprocidad por parte de Washington.