CARACAS – Miguel Martínez, noto golfista venezuelano, ha inaugurato la Champions Golf Accademy nel complesso sportivo Directv Sport Park, del rione Los Campitos di Caracas. Una scuola dove gli amanti di questo sport possono perfezionare le proprie prestazioni.

Tra il 2003 e 2010, Martínez é stato in vetta alla classifica della PGA Venezuela. Nel suo palmarés spiccano i tre campionati nazionali (vinti nel 1993, 2009 e 2012) ed altri in giro per il mondo. Adesso si cimenterà in una nuova veste, quella di coach.

Nella Champions Golf Accademy le lezioni saranno personalizzate in base alle condizioni del giocatore. Iniziando dai neofiti che desiderano migliorare il loro swing fino a quelli che desiderano sfondare nel mondo del golf. “Qui si lavorerà su tutti gli aspetti dalla parte física a quella mentale. I nostri alunni impareranno a mantenere la concentrazione, riprendersi da una sconfitta ed anche come mantenere un periodo positivo” ha dichiarato Martínez durante la ceremonia d’apertura.

Dopo aver girovagato e vinto sui diversi green del mondo, Martínez aveva un sogno nel cassetto: quello di aprire la sua scuola di golf!

“Il golf é uno sport che ti obliga ad essere umile e ti insegna a riprenderti in fretta dalle situazioni avverse” ha spiegato il noto golfista creolo.

Martínez ha anche annunciato che continuerà i suoi allenamenti per continuare ad arricchire il suo palmares sia a livello nazionale che internazionale.

“Il golf é uno sport tecnico che ti obliga ad una continua innovazione. L’unico modo per crescere è continuare a giocare”.

Per chi volesse cimentarsi in questo affascinante sport può recarsi presso il complesso sportivo Directv Sport. Le lezioni si svolgeranno da lunedì a sabato.

(di Fioravante De Simone)