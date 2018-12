(ANSA) – VARSAVIA, 12 DIC – Nel giro di 10 anni la Polonia vorrebbe raggiungere “un traguardo storico”: quello di arrivare allo stesso livello del reddito pro capite dell’Italia. Lo ha annunciato oggi il Presidente del consiglio dei ministro polacchi Mateusz Morawiecki, prima di chiedere il voto di fuducia al suo esecutivo – poi ottenuto – ai deputati del Sejm. Morawiecki ha ribadito che si tratta di una sfida che può essere realizzata a una sola condizione, quella che il governo del Pis possa continuare il suo operato. I media ricordano che le prossime elezioni politiche in Polonia avranno luogo fra meno di un anno. Secondo l’opposizione il voto di oggi è stato ideato nell’ambito del Pis per spiazzare il dibattito parlamentare sul voto di sfiducia a Morawiecki e i suoi ministri richiesto dall’opposizione di Piattaforma civica e inserito in programma del lavoro di Sejm fra due giorni. Secondo i dati del Fmi nel 2017 il reddito polacco pro capite era di 13.823 dollari e quello italiano: 31.984 dollari.