CARACAS – La quattordicesima edizione dei Mondiali in vasca corta si svolge in Cina, ad Hangzhou, durante sei giorni presso l’ Hangzhou Olympic and International Expo Centre.

La spedizione creola avrà cinque nuotatori in gara, spicca il nome dell’italo-venezuelano Carlos Claverie Borgiani. Con lui ci saranno Isabella Páez, Mercedes Toledo, Jeserik Pinto e Cristian Quintero. Ha accompagnato la delegazione creola il coach Luis Villasmil.

Il nuotatore di origine italiana é nato a Caracas il 19 settembre del 1996 ed é figlio dei tennisti Carlos Claverie e Claudia Borgiani.

Nel palmares dell’italo-venezuelano troviamo anche un oro nell’Open spagnolo del 2014 e nei Juegos Sudamericanos di Santiago. Nei Giochi Panamericani che si sono svolti nel 2015 a Toronto, in Canada, ha chiuso la sua partecipazione al sesto posto. Ai Giochi olimpici di Rio 2016 ha stabilito un nuovo record nazionale nei 200 rana con un crono di 2:10.35, centrando così le semifinali. Nella fase che valeva l’accesso alla zona medaglia lo squalo capitolino ha chiuso la sua batteria in ottava posizione con un tempo di 2:11.56.

In Cina, il nuotatore italo-venezuelano andrà a caccia di medaglie nei 50, 100 e 200 metri stile rana.

Tra i suoi compagni di spedizione c’è Páez ha ha vinto due medaglie nei Giochi Centromericani e dei Caraibi Barranquilla 2018.

Di seguiti i medagliati della prima dei mondiali di vasca corta:

200 metri farfalla maschile

1.- Daiya Seto (Giappone) 1.48.24 (Record del mondo)

2.- Chad Le Clos (Surafrica) 1.48.32 (Record Africano)

3.- Zhuhao Li (Cina) 1.50.39

400 metri stile libero maschile

1.- Danas Rapsys (Lituania) 3.34.01

2.- Henrik Kristiansen (Norvegia) 3.36.64

3.- Gabriele Detti (Italia) 3.37.54

200 metri stile libero femminile

1.- Ariarne Titmus (Australia) 1.51.38

2.- Mallory Comerford (Stati Uniti) 1.51.81

3.- Femke Heemskerk (Olanda) 1.52.36

200 metri combinata maschile

1.- Shun Wang (Cina) 1.51.01

2.- Josh Prenot (Stati Uniti) 1.52.69

3.- Hiromasa Fujimori (Giappone) 1.52.73

400 metros combinata femminile

1.- Katinka Hosszu (Ungheria) 4.21.40

2.- Melanie Margalis (Stati Uniti) 4.25.84

3.- Fantine Lesaffre (Francia) 4.27.31

Staffetta 4×100 libera feminile

1.- Stati Uniti 3.27.78

2.- Olanda 3.28.02

3.- Cina 3.30.92

Staffetta 4×100 libera maschile

1.- Stati Uniti 3.03.03

2.- Russia 3.03.11

3.- Brasile 3.05.15

(di Fioravante De Simone)